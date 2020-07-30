Активисты ОНФ призывают власти комплексно подходить к застройке Орла На участках, где были снесены старые аварийные дома и скоро начнут строиться новые многоэтажки, общественники хотят видеть также социальные объекты. Начать активисты предлагают с участков, которые будут переданы строительным компаниям уже в этом году. Таких - три. И ещё один в перспективе.





Снос расселённых двухэтажек между улицами Холодная и Широко-Холодная завершился две недели назад. Здесь было 8 домов, у каждого свой участок. Участки переоформили в два больших, на которых будут строиться новые 9-этажки. Однако общественники отмечают, что в общем данная работа ведётся медленно. Ещё в начале года на эти цели было выделено 1 миллион 800 тысяч рублей. После погашения задолженности за аналогичные работы в 2019-м оставался миллион. Денег бы хватило на снос только двух домов. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В связи с тем, что не так много денег в администрации Орла, были запрошены дополнительные средства у правительства региона. Правительство региона поддержало город, и данные дома снесены. Активисты ОНФ всегда выступали за то, чтобы в тех местах, где снесены целые кварталы, - строились не только дома, но и другие социальные объекты - школы, детские сады». По два-три дома в год в Орле сносилось с 2016-го. Именно тогда общественники подключились к вопросу. Они предложили разработать дорожную карту сноса ветхих домов и застройки освобождаемых участков. Чтобы заинтересовать строительные компании им предложили проект «Ответственный застройщик», в рамках которого 10% квартир в новом доме, после его сдачи, передавались бы во владение администрации. Взамен снижается аренда самого участка под будущим домом. В рамках именно этого проекта муниципалитет получит порядка 1000 квадратных метров жилья в новых домах между улицами Холодная и Широко-Холодная. Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Там предполагается строительство двух многоквартирных девятиэтажных домов, ориентировочно с жилой площадью порядка 9-10 тысяч квадратных метров - это будет более детально определено проектно-сметной документацией, которая будет разрабатываться позднее арендатором участков». Работы могут начаться уже в этом году. Всего же в Орле с начала 2020 года снесено уже 11 ветхих пустых домов. Осталось семь. В реестре аварийных и подлежащих сносу сейчас 156 таких объектов.





Антон Киселёв

30 июля 2020 года



