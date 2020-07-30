четверг 30.07.2020 23:36:51 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Активисты ОНФ призывают власти комплексно подходить к застройке Орла

На участках, где были снесены старые аварийные дома и скоро начнут строиться новые многоэтажки, общественники хотят видеть также социальные объекты. Начать активисты предлагают с участков, которые будут переданы строительным компаниям уже в этом году. Таких - три. И ещё один в перспективе.


Снос расселённых двухэтажек между улицами Холодная и Широко-Холодная завершился две недели назад. Здесь было 8 домов, у каждого свой участок. Участки переоформили в два больших, на которых будут строиться новые 9-этажки. Однако общественники отмечают, что в общем данная работа ведётся медленно. Ещё в начале года на эти цели было выделено 1 миллион 800 тысяч рублей. После погашения задолженности за аналогичные работы в 2019-м оставался миллион. Денег бы хватило на снос только двух домов.
 
Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «В связи с тем, что не так много денег в администрации Орла, были запрошены дополнительные средства у правительства региона. Правительство региона поддержало город, и данные дома снесены. Активисты ОНФ всегда выступали за то, чтобы в тех местах, где снесены целые кварталы, - строились не только дома, но и другие социальные объекты - школы, детские сады».
 
По два-три дома в год в Орле сносилось с 2016-го. Именно тогда общественники подключились к вопросу. Они предложили разработать дорожную карту сноса ветхих домов и застройки освобождаемых участков. Чтобы заинтересовать строительные компании им предложили проект «Ответственный застройщик», в рамках которого 10% квартир в новом доме, после его сдачи, передавались бы во владение администрации. Взамен снижается аренда самого участка под будущим домом. В рамках именно этого проекта муниципалитет получит порядка 1000 квадратных метров жилья в новых домах между улицами Холодная и Широко-Холодная.
 
Олег Минкин, первый замглавы администрации г. Орла: «Там предполагается строительство двух многоквартирных девятиэтажных домов, ориентировочно с жилой площадью порядка 9-10 тысяч квадратных метров - это будет более детально определено проектно-сметной документацией, которая будет разрабатываться позднее арендатором участков».
 
Работы могут начаться уже в этом году. Всего же в Орле с начала 2020 года снесено уже 11 ветхих пустых домов. Осталось семь. В реестре аварийных и подлежащих сносу сейчас 156 таких объектов.



Антон Киселёв
30 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.