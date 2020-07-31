Что рисуют и о чем пишут современные дети? Ответ знают в Орловском отделении Фонда мира и согласия. Организация инициировала конкурсы на темы «Я рисую этот мир» и «Мы этой памяти верны». Участникам предложили выразить свои мысли на холсте и на бумаге. Чтобы определить победителей, пришлось пересмотреть более полутысячи рисунков и перечитать больше сотни сочинений.





Рисунки прислали дети, живущие в Орловской области, но и юные жители других регионов страны. Приняли участие и граждане Беларуси. В этом году участие в конкурсе приняли также дети-сироты из деревни SOS Лаврово и Болховской коррекционной школы-интерната. 123 лучших рисунка представят на передвижной выставке. Ее презентация намечена на открытие ежегодной смены «Дети мир и красота» в лагере «Елочка», как только это станет возможно. А путевка туда станет наградой для победителей. Валентина Жилина, член правления Орловского отделения Российского Фонда мира: «Мы формируем группу на международную фестивальную смену: десять мест отплачивал Российский Фонд мира и десять мест, даже побольше, будет оплачивать Орловское отделение». Но даже если смена не откроется из-за пандемии, все рисунки появятся в интернете. Как и детские сочинения на тему «Мы этой памяти верны». Это еще один конкурс, объявленный Фондом мира. Правда, участие в нем приняли только наши юные земляки. По воспоминаниям своих прадедов, рассказам родителей, дедушек и бабушек они писали семейные истории военного времени. Детские сочинения мечтают собрать в одну книгу - наподобие той, что издали в прошлом году к 200-летию Тургенева. Пока готовят ее электронный вариант. Марина Куликова, член правления Орловского отделения Российского Фонда мира: «Некоторые дети сопровождали свои сочинения рисунками, фотографиями, сканами документов, которые остались. А еще - ордена и медали. Это невероятно трогательно. Когда я читала детские сочинения, слезы наворачивались, потому что это настолько искренне, это так трогает душу, что это должны читать люди. Это все должно быть в библиотеках». Иллюстрации к электронной книге, которую планируют издать по итогам конкурса сочинений конкурса «Мы это памяти верны», уже имеются - это детские рисунки, присланные на конкурс «Я рисую этот мир». Как отметили в Орловском отделении Российского Фонда мира, они благодарны не только участникам, но и их преподавателям-наставникам. И очень надеются, что управление образования найдет возможность как-нибудь поощрить самых активных. А лучшие рисунки и сочинения можно будет найти в интернете на сайте Фонда.





Татьяна Тимохина

31 июля 2020 года



