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В Орловской области сотрудники МЧС проводят противопожарные рейды

В регионе введен особый противопожарный режим. Он подразумевает ограничение на пребывание граждан в лесах и запрещает разводить костры и сжигать ненужный мусор в лесу или на своих приусадебных участках.


Уже прошло патрулирование лесопарка «Андриабуж», а также примыкающих к нему садоводческих обществ. Во время рейда рядом с дачным участком было обнаружено два тлеющих костра и куча мусора, подготовленного для сжигания. 
 
Инспекторы проинструктировали владельцев о соблюдении правил в период особого противопожарного режима и вручили памятки. Тлеющие костры были потушены. Один из них, кстати, был на территории предприятия. Нарушителя ждет административное взыскание. 
 
Как отметили в МЧС, административное воздействие на граждан не является приоритетной формой работы инспекторов ГПН, главное - донести до людей полезную для них информацию, которая в экстремальной ситуации может спасти им жизнь.



Надежда Невматулина
31 июля 2020 года
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