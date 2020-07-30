Медучреждения Орловской области готовятся к возобновлению планового приема

Это касается и плановой госпитализации.

С 10 августа в регионе планируется переход в плановый режим работы медицинских учреждений по приему населения. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин. Он напомнил, что в регионе в настоящее время развернуто 967 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, а их заполняемость за последнюю неделю колеблется в районе 380 коек. В связи с устойчивым снижением госпитализации таких пациентов и потребностью населения региона в получении ряда других медицинских услуг учреждения здравоохранения вышли с предложением уменьшить количество перепрофилированных коек.

Высвободившиеся койки будут использованы для оказания медицинской помощи пациентам с другими заболеваниями. Первоначально планируется подготовить порядка 150 таких коек.