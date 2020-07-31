В Орловской области на трассе М-2 «Крым» произошла авария с последующим возгоранием автомобиля

ДТП произошло 30 июля в 19:45.

Автомобиль «Шевроле Ланос», которым управляла 22-летняя девушка, в районе 375 км вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Хендэ I-40», который двигался по своей полосе. После столкновения произошло возгорание «Шевроле Ланос».





В результате ДТП водитель «Шевроле получила телесные повреждения, госпитализирована. 46-летний водитель «Хендэ» и его 50-летний пассажир получили травмы, госпитализация не потребовалась.





За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.

Фото УГИБДД УМВД и ГУ МЧС России по Орловской области