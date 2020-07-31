В Орле пострадала женщина-велосипедист

ДТП произошло 30 июля в 18:45.

Женщина на велосипеде выезжала с прилегающей территории на улицу Солнцевскую, и в районе д.43 по Карачевскому шоссе произошло столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа».

В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра отпущена.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.