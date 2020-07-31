В Орле пострадала женщина-велосипедист

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В Орле пострадала женщина-велосипедистДТП произошло 30 июля в 18:45.
Женщина на велосипеде выезжала с прилегающей территории на улицу Солнцевскую, и в районе д.43 по Карачевскому шоссе произошло столкновение с автомобилем «Шкода Октавиа».
В результате ДТП велосипедист получила телесные повреждения, доставлена в больницу им. Семашко, после осмотра отпущена.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
31 июля 2020 года