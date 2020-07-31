Количество заболевших COVID-19 в Орловской области увеличилось на 31 Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5645 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 31 июля выявлен 31 новый случай заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1243. Выздоровели – 4313. Умерло - 89 человек.







Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



