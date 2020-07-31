Режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 августа

В регионе продолжает действовать масочный режим. Но ряд ограничений снимается.

Повода для спокойствия - нет. Пока статистика по распространению коронавирусной инфекции идет на спад, но открытые границы к морю уже скоро могут ее заметно изменить в сторону увеличения. В этом уверенны региональные власти. Поэтому режим повышенной готовности продлен до 31 августа. Об этом сообщили на региональном оперштабе.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Напомню жителям, что это связано в первую очередь с масочным режимом, с ограничениями, связанными с проведениями массовых мероприятий и обеспечением рекомендаций и правил, утвержденных Роспотребнадзором для осуществления текущей деятельности. При этом мы и дальше будем продолжать снимать локальные ограничения».

Так, с 17 августа родители смогут отвести своих детсадовцев в привычные группы, а не дежурные. С 10 августа запустят плановое звено в здравоохранение. С 1 августа откроются средние профессиональные учебные заведения, начнут свою работу учреждения дополнительного образования - но пока без детей.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «В связи с тем, что сейчас в активную фазу вошла процедура подготовки к новому учебному году, и с 3 по 19 августа идет массовая приемка образовательных организаций к новому учебному году. Все образовательные организации обеспечены средствами индивидуальной защиты».

Вопрос открытия летних оздоровительных смен в санаториях региона остался открытым. Свой вердикт вынесут на следующем заседание оперативного штаба. Но с уверенностью говорят о том, что 1 сентября школьники сядут за парты.

Заразившихся новой инфекцией все меньше, поэтому пере профилированные ранее койки уже не востребованы, в полтора раза свободных больше, чем занятых. На основании этого решили вернуть их к привычному – докоронавирусному - режиму работы.

Предстоит отметить 77 годовщину освобождения Орла от фашистских захватчиков. Будет салют, будут праздничные мероприятия, организованные на открытых площадках. К сожалению, формат этого года - минимум участников.