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Проверка в Орловском Доме ребенка выявила нарушения в коллективном договоре

После их устранения сотрудники учреждения смогут получить соответствующие выплаты за работу во время карантина.


В связи с коронавирусной инфекцией, с 8 июня сотрудники учреждения работают в режиме вахты, по две недели не уходя домой. При этом люди не получили положенные выплаты. В этом вопросе обещал разобраться прокурор области и региональный департамент здравоохранения. В учреждении была проведена проверка эффективного и законного использования бюджетных средств при начислении и выплате заработной платы персоналу учреждения. 
В результате проверки выяснилось, что изменения в коллективный договор были внесены с нарушениями. Кроме того, нарушался график работы и другие трудовые регламенты.
 
В ходе проверки были подготовлены дополнительные соглашения к трудовым договорам, которые предусматривали 12-16-24-часовые рабочие смены, порядок предоставления выходных дней и компенсации за закрытый сменный режим в размере 30% от должностного оклада. 
 
Как сообщает информационный портал Орловской области, допсоглашения подписаны не всеми работниками учреждения. 
 
По итогам проверки руководству Специализированного дома ребенка рекомендовано обеспечить внесение изменений в коллективный договор с учетом требований Трудового Кодекса РФ, сокращение междусменного периода 14-дневной рабочей недели, оплату сверхурочных работ и другие локальные правовые установки.
 
Кроме того, предметом проверки стало рассмотрение индивидуальных претензий отдельных сотрудников по оплате труда. Департамент здравоохранения предложил учреждению увеличить компенсационные выплаты за сверхурочную работу - за первые два часа не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы не менее, чем в двойном размере. Такие правовые решения позволят работникам рассчитывать на компенсационные доплаты до 130% к окладу, считают в облздраве. 
 
Помимо этого было предложено учитывать желание работника компенсировать повышенную оплату дополнительным временем отдыха.
 
Акт проведения внеплановой проверки доведен до коллектива Специализированного дома ребенка, подписан руководством учреждения и принят для реализации мер по устранению отмеченных нарушений.



Орловское Информбюро
31 июля 2020 года
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