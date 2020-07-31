Количество заболевших COVID-19 в Орле приближается 3 тысячам Карта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области.





На сегодня в регионе выявлен 31 новый случай COVID-19 По информации федерального оперативного штаба на 31 июля в Орловской области зарегистрированы 5645 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в регионе составило 1243 человека, выздоровели 4313 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2717 жителей Орла, 663 – в Орловском районе,

574 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

178 – в Ливнах,

139 – в Болховском районе,

122 – в Дмитровском районе,

124 – в Новодеревеньковском районе,

117 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

88 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

75 – в Свердловском районе,

по 72 – в Верховском и Кромском районах,

64 − в Покровском районе,

по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

45 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



