Количество заболевших COVID-19 в Орле приближается 3 тысячам

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Количество заболевших COVID-19 в Орле приближается 3 тысячамКарта распространения коронавирусной инфекции в Орловской области.
По информации федерального оперативного штаба на 31 июля в Орловской области зарегистрированы 5645 случаев заболевания коронавирусом.
Общее число больных в регионе составило 1243 человека, выздоровели 4313 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2717 жителей Орла,
- 663 – в Орловском районе,
- 574 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 178 – в Ливнах,
- 139 – в Болховском районе,
- 122 – в Дмитровском районе,
- 124 – в Новодеревеньковском районе,
- 117 – в Урицком районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 88 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 75 – в Свердловском районе,
- по 72 – в Верховском и Кромском районах,
- 64 − в Покровском районе,
- по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах,
- 58 – в Знаменском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- 49 − в Должанском районе,
- 45 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Орловское Информбюро
31 июля 2020 года