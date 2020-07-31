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В Орле учитель технологии получила в подарок новый ноутбук

К новому учебному году начинают готовиться и школьники, и учителя. Пандемия коронавируса заставила всех пересмотреть подходы к образовательному процессу и освоить дистанционные технологии. Приобрести новую технику помогли депутаты Орловского облсовета.


Ноутбук для Веры Александровны Красной стал первым подарком к предстоящему Дню знаний. Его сделали депутаты. К спикеру облсовета учитель технологии обратилась месяц назад. Вера Александровна уверена, что новая техника поможет ей в выявлении талантливых учеников.


Олег Кошелев, заместитель председателя Орловского облсовета:
«Это даст возможность заниматься дистанционно, что сегодня в пандемию коронавируса крайне важно. И после прохождения пандемии можно использовать различные формы в интернете - обучающие семинары, например, чтобы преподавать на ином уровне».

Вторым подарком для учителя станет ремонт её кабинета. Народные избранники выделят средства на установку пластиковых окон. Но педагогическое призвание Веры Александровны в первую очередь заставляет её думать о том, как сделать интереснее сами уроки.


Вера Красная, учитель технологии лицея №32 им. И.М. Воробьёва:
«Можно будет и по материаловедению программу хорошо осветить, какие-то поделки дети ищут - тут всё есть, показано».

Но, по признанию педагога, больше всего радует то, что ей больше не придётся разлучаться с ребятами. Она сможет оставаться на связи, независимо от эпидобстановки.


Антон Киселёв
31 июля 2020 года
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