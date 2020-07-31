Новые машины пополнили автопарк лесного хозяйства Орловской области С начала действия регионального проекта «Сохранение лесов» уже поставлено 24 единицы лесопожарной техники, 10 из которых – в этом году.





На этот раз автопарк лесного хозяйства пополнили две лесопожарные машины, три погрузчика с грейфером для леса, которые предназначены для расчистки лесных дорог, подъездов к труднодоступным лесным участкам, 8 тракторов, 5 из которых являются универсальными лесными машинами, и 11 автомобилей высокой проходимости.





Мария Семак

31 июля 2020 года



