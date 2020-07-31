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У братской могилы под Болховом установили поклонный крест

В братской могиле в деревне Каргашино покоятся более 550 участников сражений за освобождение Болховской земли.


В канун 77-й годовщины освобождения Болхова от немецко-фашистских захватчиков члены московского отряда «Белозерск» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и сестры Троицкого Оптина женского монастыря установили поклонный крест у братской могилы в деревне Каргашино. 
 
Акция состоялась по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по согласованию с администрацией Болховского района, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.




Орловское Информбюро
31 июля 2020 года
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