У братской могилы под Болховом установили поклонный крест

В братской могиле в деревне Каргашино покоятся более 550 участников сражений за освобождение Болховской земли.

В канун 77-й годовщины освобождения Болхова от немецко-фашистских захватчиков члены московского отряда «Белозерск» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и сестры Троицкого Оптина женского монастыря установили поклонный крест у братской могилы в деревне Каргашино.

Акция состоялась по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона и по согласованию с администрацией Болховского района, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.



