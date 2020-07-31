Работы по замене газопровода на ул. Васильевской в Орле завершат на месяц раньше Сейчас из-за работ на участке на участке от ул. 1-й Посадской до пер. Соляного прекращено движение автотранспорта.





Как сообщает сайт городской администрации, на улице Васильевской замене подлежат почти 900 метров газораспределительных сетей.



Старому газопроводу уже более 50 лет. Для обеспечения безопасного газоснабжения потребителей в центре города было принято решение заменить износившиеся металлические трубы на новые - полиэтиленовые.



Сергей Чунихин, директор филиала АО «Газпром газораспределение Орел»: «На данном участке мы используем новую специальную технику – установку наклонного бурения. Она работает без шума и пыли. Современная технология сокращает нам время и силы. Путем последовательных действий методом протягивания и продавливания под осью уже существующего газопровода протягивается новый. Потом участки соединяются, осуществляется переврезка и пуск нового газопровода».

Сегодня газовики сообщают, что благодаря новой установке работы по замене участка газопровода на ул. Васильевской уже заканчиваются и будут полностью завершены на месяц раньше – до 7 августа, а не к 11 сентября, как планировалось первоначально.





Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



