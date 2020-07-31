В Орле полицейские помогли пожилой женщине вернуться домой Женщина не могла вспомнить, где она живет.





О нуждающейся в помощи женщине в полицию сообщил водитель троллейбуса. Пенсионерка доехала общественным транспортом до остановки, расположенной на автовокзале и, как выяснилось, не могла вспомнить, где находится ее дом.



Сотрудники патрульно-постовой службы доставили гражданку в расположение своего батальона. Инспекторы успокоили пенсионерку и в процессе общения выяснили, как ее зовут. Однако 83-летняя женщина не помнила адреса и расположения своего дома. Полицейские установили место прописки и проживания гражданки и на служебном автомобиле доставили заблудившуюся женщину к дому и проводили ее до квартиры, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



