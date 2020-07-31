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ЕГЭ по обществознанию увеличил число мультистобалльников в Орловской области

Теперь в регионе насчитывается 9 человек, сдавших несколько экзаменов на 100 баллов.


Как сообщает сайт регионального центра оценки качества образования, новыми обладателями вторых ста баллов являются Свирина Полина, выпускница лицея № 21 г. Орла, Лазуткина Полина, выпускница средней школы № 1 г. Ливны, Козлова Дарья, выпускница Верховской средней школы № 1. В их арсенале первый стобалльный результат по русскому языку. Гуманитарное направление – сфера интереса мультистобалльниц.

Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, «мультистобалльники — это бесценный дар земли Орловской, их знания, энергия, молодой задор, оптимизм очень нужны нашей области».


Орловское Информбюро
31 июля 2020 года
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