ЕГЭ по обществознанию увеличил число мультистобалльников в Орловской области Теперь в регионе насчитывается 9 человек, сдавших несколько экзаменов на 100 баллов.





Как сообщает сайт регионального центра оценки качества образования, новыми обладателями вторых ста баллов являются Свирина Полина, выпускница лицея № 21 г. Орла, Лазуткина Полина, выпускница средней школы № 1 г. Ливны, Козлова Дарья, выпускница Верховской средней школы № 1. В их арсенале первый стобалльный результат по русскому языку. Гуманитарное направление – сфера интереса мультистобалльниц.



Как отметила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, «мультистобалльники — это бесценный дар земли Орловской, их знания, энергия, молодой задор, оптимизм очень нужны нашей области».





Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



