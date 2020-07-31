Жительница Мценска стала жертвой дистанционных мошенников Женщина лишилась почти 400 тысяч рублей.





Злоумышленники сообщили ей, что задержана группа лиц, занимавшаяся распространением некачественных БАДов, и так как женщина ранее осуществляла заказ подобной продукции - теперь ей положена компенсация в размере 450 тысяч рублей. Далее под различными предлогами (открытие счета, уплата налога с суммы и т.д.) мошенники выманили у потерпевшей 390 тысяч рублей. Эти деньги она в течение шести дней перевела злоумышленникам с помощью системы денежных переводов. Женщина осознала, что ее обманули только после разговора с сыном.



По данному факту следственным отделом мценского отделения полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Полиция напоминает: мошенники использую различные уловки, чтобы завладеть деньгами своих жертв. Обычно они представляются сотрудниками каких-либо структур, организаций и т.д. Поводом для звонка потерпевшим становятся якобы компенсационные выплаты, помощь в предотвращении доступа злоумышленников к счетам, а соответственно и сбережениям граждан и т.д. Как правило, далее они уверяют свою жертву, что необходимо осуществить ряд операций, или переводов, после которых последней будут начислены деньги и т.д. Обычно злоумышленники очень убедительны, не дают потерпевшим времени посоветоваться с родными.



Чтобы не стать участником такой ситуации, полицейские рекомендуют гражданам не реагировать на смс-сообщения, присланные с неизвестных номеров, не вести телефонные переговоры с незнакомцами, если это каким-то образом касается денежных средств. В любом случае, прежде чем совершать какие-либо действия по указанию неизвестных - посоветуйтесь с теми, кому доверяете.





Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



