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В Орловском районе полиция задержала сбытчиков наркотиков

Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 50 граммов запрещенного к обороту вещества.


Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД поступила оперативная информация о том, что двое ранее судимых орловцев 1992 и 1995 годов рождения могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств на территории области. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сведения подтвердились.

Полицейские задержали данных граждан после того, как они поместили в тайники, оборудованные на территории Орловского района, несколько полимерных свертков с порошкообразным веществом, предположительно наркотическим. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД исследование показало, что это синтетический наркотик – производное N-метилэфедрона. Общая масса изъятого составила более 50 граммов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В настоящее время подозреваемые задержаны. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленников и каналы поставки наркотических средств на территорию региона, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Орловское Информбюро
31 июля 2020 года
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