|
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сегодня - плюс 31. Столько новых случаев коронавирусной инфекции выявили в регионе за сутки.
- Не согласны с результатом? Еще раз проверят и пересчитают. Сегодня конфликтная комиссия региона рассмотрит апелляции участников ЕГЭ по физике и истории.
- Уходят за грибами и не возвращаются. Сотрудники МЧС напоминают орловцам правила похода в лес.
- Литературные встречи под открытым небом. «Спасский фестиваль» продолжается. К этим выходным в родовом имении Тургенева подготовили новую программу.
Вести-Орёл
31 июля 2020 года