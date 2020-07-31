Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».

- Сегодня - плюс 31. Столько новых случаев коронавирусной инфекции выявили в регионе за сутки.





- Не согласны с результатом? Еще раз проверят и пересчитают. Сегодня конфликтная комиссия региона рассмотрит апелляции участников ЕГЭ по физике и истории.





- Уходят за грибами и не возвращаются. Сотрудники МЧС напоминают орловцам правила похода в лес.





- Литературные встречи под открытым небом. «Спасский фестиваль» продолжается. К этим выходным в родовом имении Тургенева подготовили новую программу.