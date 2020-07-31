C понедельника в Орловской области пополнить проездные и транспортные карты возможно только безналичным способом

Нововведение связано с изменениями Федерального закона «О национальной платежной системе».

Теперь пополнение транспортных карт и электронных проездных будет осуществляться в привычных для населения отделениях банка, но только безналичным способом с помощью банковской карты или с банковского счета/вклада, сообщает информационный портал Орловской области.

В случае отсутствия банковской карты или банковского счета, их можно бесплатно открыть в отделении банка. При себе необходимо иметь паспорт.