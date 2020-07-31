В Орле инспекторы ГИБДД провели встречу с байкерами Представители УГИБДД и владельцы двухколесного транспорта встретились на взлетной полосе бывшего орловского аэропорта.





Территория бывшего аэропорта в Орле - популярное место у любителей погонять на мотоцикле. Это своего рода база, где практикуют и опытные мотоспортсмены, и те, кто только собирается пополнить ряды байкеров. Именно здесь и решили провести свое профилактическое мероприятие сотрудники Управления ГИБДД по Орловской области. Инспекторы напомнили о риске, который сопровождает езду на мотоцикле. Если автомобилист защищен корпусом автомобиля, ремнями и подушками безопасности, то мотоциклист практически беззащитен в момент опасности. С начала года в Орловской области зарегистрировано более 40 ДТП с участием мототранспорта. В результате 28 человек получили ранения, два - погибли. Среди пострадавших есть и подростки. В Управлении ГИБДД обращают внимание: прежде чем приобрести мотоцикл в подарок для своего ребенка, родителям стоит вспомнить, насколько опасен он может быть. Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Родители должны учитывать, что ребенок должен иметь навыки вождения моттотранспорта, соответствующее водительское удостоверение, и должны быть уверены, что дети катаются там, где разрешено».





Юлия Опанасюк

31 июля 2020 года



