В Орле идет обновление газораспределительной сети Более 70 миллионов рублей вложат в этом году орловские газовики в ремонт и замену изношенных газораспределительных сетей, и это только в областном центре. В результате свыше 150 тысяч человек будут получать газ более надежным и безопасным способом.





Сейчас в Орле идет замена газопровода на улице Васильевской. Специальная установка наклонного бурения работает четко, как хирург в операционной. Сергей Чунихин, директор филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле: «Путем последовательных действий, методом протягивания и продавливания под осью уже существующего газопровода прокладывается новый. Потом участки соединяются, и впоследствии будет осуществлена переврезка и пуск данного объекта». Газопроводу на Васильевской более 50 лет. В целях безопасности было принято решение заменить износившийся металл на полиэтилен - без малого 900 метров газораспределительных сетей, и это только на этом участке. Объект - сложный, но благодаря новой установке работы планируют закончить даже раньше намеченного срока. Кстати, на этот год у орловских газовиков большие планы по замене газораспределительных сетей. Александр Грачёв, генеральный директор управляющей компании ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»: «Собственная инвестиционная программа АО «Газпром Газораспределение Орел» предусматривает финансирование объектов в этом году. На строительство новых газопроводов - примерно 30 миллионов рублей. И еще плюсом где-то 23 миллиона рублей на капитальный ремонт - замена газовых колодцев». А всего на эти цели орловские газовики за последние три года выделили свыше 100 миллионов рублей. Еще более внушительно выглядят масштабы реализации программы газификации регионов России ПАО «Газпром». В Орловской области она ведется уже 15 лет. 24 газопровода - построены. Объём инвестиций составил почти 2 миллиарда рублей. Сейчас следующий этап. В Программу развития газоснабжения и газификации Орловской области на 2021–2025 годы включены еще 17 объектов. Появятся новые газопроводы в Орловском, Свердловском, Покровском и других районах области. Инвестиции - почти 1 миллиард 800 миллионов рублей. Планируется построить один из крупнейших объектов - межпоселковый газопровод Мезенка - ОСПАЗ. Ныне действующему почти 70 лет, и он работает на пределе возможностей. Реализация проекта позволит не только решить проблему бесперебойного газоснабжения города Орла, но и существенно расширит возможности крупнейшего промышленного кластера. В целом же реализация программы 2021-25 в Орловской области обеспечит практически стопроцентную газификацию региона.





Оксана Гранн

31 июля 2020 года



