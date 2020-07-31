В Орловской области открылись два спортобъекта

Это многофункциональная спортплощадка на территории Хомутовской средней общеобразовательной школы и обновленный спортзал в школе в селе Судбище в Новодеревеньковском районе.

В церемонии открытия принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей поездки.

Новая многофункциональная спортплощадка на территории Хомутовской средней общеобразовательной школы им. Героя Советского Союза В. М. Домникова стала достойным подарком местным жителям к 85-летию со дня образования Новодеревеньковского района.

Спортивная площадка была построена в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие массового спорта и учреждений физической культуры и спорта» государственной программы Орловской области «Развитие физической культуры и спорта», участником которой Хомутовская средняя школа стала в 2019 году. Общая стоимость проведенных работ составляет почти 4,5 млн рублей.

Кроме того, Хомутовская школа – постоянный участник всевозможных образовательных программ. В этом году учреждение участвует в реализации плана по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в следующем – запланировано участие в региональном проекте «Успех каждого ребёнка».

Обновленный спортзал сегодня также открылся в Судбищенской средней общеобразовательной школе. Ремонт школьного спортзала обошелся почти в 400 тыс. рублей. Он проводился в рамках проекта «Успех каждого ребенка».

В этом году участниками проекта стали 9 муниципальных образований Орловской области. Текущий ремонт спортивных залов будет проведен в 15 сельских школах, на общую сумму почти 29 млн рублей. В Новодеревеньковском районе в программе участвуют Судбищенская школа и Шатиловский лицей, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области