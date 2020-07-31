В Новодеревеньковском районе открыли памятники воинам В церемонии открытия принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков во время рабочей поездки по району.





Как сообщает информационный портал Орловской области, глава региона принял участие в церемонии открытия памятников генерал-майору Ивану Егоровичу Ивлеву, Герою Советского Союза Юрию Алексеевичу Шикову, участнику боевых действий в Северо-Кавказском регионе Виктору Петровичу Алдошину. Церемония прошла в Сквере памяти воинов-участников боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов. Андрей Клычков: «В Год памяти и славы героическая Орловская земля чествует своих героев, Это не только участники Великой Отечественной войны, но и воины-интернационалисты, все участники боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов». Память героев почтили минутой молчания.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Орловское Информбюро

31 июля 2020 года



