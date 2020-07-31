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В Орле репетируют премьеру

Артисты театра «Свободное пространство» ко Дню города готовят премьеру спектакля по пьесе Светланы Коноваловой «День 1418-й».


Спектакль «День 1418-й» поставили по пьесе орловчанки Светланы Коноваловой. Премьеру готовили к фестивалю «Крылья Победы», который должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.
 
Эта душевная, смешная и трогательная история одного дня из жизни орловского двора в 1418-й день войны. И представят ее не в зале, а во внутреннем дворе театра. Уже подготовлены сцена и декорации, которые представляют собой обычный орловский двор времен Великой Отечественной войны.
 
Как отметил художественный руководитель театра «Свободное пространство» Сергей Пузырев, это хороший повод показать зрителю внутренний дворик театра.
 
Зрительный зал рассчитан на 60 человек. Кресла будут расставлены так, чтобы обеспечить и социальную дистанцию, и хороший обзор. А работа труппы под открытым небом имеет как свои плюсы, так и минусы. Из плюсов – живое пространство: естественное освещение, звуки, облака, ветер и даже кошки. К минусам актеры относят отсутствие кулис.
 
События пьесы происходят 9 мая 1945 года. Герои - соседи. Это самые разные люди со своими достоинствами и недостатками. Они пережили войну и встретили победу. 
 
Аван-премьера спектакля состоится 5 августа. Правда, билеты не продаются. Вход - по пригласительным. Среди приглашенных в основном ветераны Великой Отечественной войны.



Татьяна Тимохина
31 июля 2020 года
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