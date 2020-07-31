«Свой 85-летний юбилей Новодеревеньковский район встречает хорошим трудовым настроем»: Андрей Клычков в соцсетях рассказал о своей рабочей поездке

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«Свой 85-летний юбилей Новодеревеньковский район встречает хорошим трудовым настроем»: Андрей Клычков в соцсетях рассказал о своей рабочей поездкеСегодня с рабочим визитом губернатор Орловской области посетил Новодеревеньковский район.
Глава региона отметил
хороший настрой жителей района.
Андрей Клычков: «Сегодня с рабочим визитом посетил Новодеревеньковский район. Свой 85-летний юбилей муниципалитет встречает хорошим трудовым настроем. Прежде всего – сельские труженики организованно приступили к уборочной кампании. Возобновлена деятельность Пискарево-Карасевского карьера, не работавшего почти 20 лет. Год назад я его посетил, после чего дал ряд поручений ГУП «Дорожная служба» о возобновлении добычи щебня. В результате, на объекте установлен должный контроль, проведено его полное техническое оснащение.
По традиции проверил ход строительства и реконструкции дорог. Посмотрел ремонт автодороги улицы Парковой в Хомутово и трассы «Орёл – Ефремов», где в этом году ведётся 3-й этап реконструкции. Ключевыми индикаторами здесь являются устройство дорожного основания и полотна протяженностью почти 14 км, строительство автодорожного моста в с. Старогольское через реку Гоголь до границы с Тульской областью. Первые 7 км уже сделаны. Общая стоимость работ в этом году составит почти 670 млн рублей».
Также губернатор рассказал об открытии памятников героям района.
Андрей Клычков: «В преддверии Дня района в Хомутово открыли памятные знаки героическим уроженцам новодеревеньковской земли: генерал-майору Ивлеву Ивану Егоровичу, Герою Советского Союза воину-интернационалисту Шикову Юрию Алексеевичу, участнику боевых действий в Северо-Кавказском регионе Алдошину Виктору Петровичу. Состоялось также чествование новых Почётных граждан района».
Как пишет губернатор, центральным событием поездки стало открытие спортивных объектов.
Андрей Клычков: «Современная многофункциональная спортивная площадка появилась сегодня в Хомутовской школе. Помимо монтажа покрытия, заграждений и спортивного оборудования здесь появилась и прорезиненная беговая дорожка.
В Судбищенской школе проведён ремонт спортивного зала, созданы комфортные условия для занятий спортом. Отмечу, что за последние два года за счет дополнительного финансирования в школе отремонтированы системы отопления и внутреннего электроосвещения, кровля и фасад здания. В целом в этом году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» будет приведено в порядок 15 спортзалов области».
Орловское Информбюро
31 июля 2020 года