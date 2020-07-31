«Свой 85-летний юбилей Новодеревеньковский район встречает хорошим трудовым настроем»: Андрей Клычков в соцсетях рассказал о своей рабочей поездке

Сегодня с рабочим визитом губернатор Орловской области посетил Новодеревеньковский район.

Андрей Клычков: «Сегодня с рабочим визитом посетил Новодеревеньковский район. Свой 85-летний юбилей муниципалитет встречает хорошим трудовым настроем. Прежде всего – сельские труженики организованно приступили к уборочной кампании. Возобновлена деятельность Пискарево-Карасевского карьера, не работавшего почти 20 лет. Год назад я его посетил, после чего дал ряд поручений ГУП «Дорожная служба» о возобновлении добычи щебня. В результате, на объекте установлен должный контроль, проведено его полное техническое оснащение.

По традиции проверил ход строительства и реконструкции дорог. Посмотрел ремонт автодороги улицы Парковой в Хомутово и трассы «Орёл – Ефремов», где в этом году ведётся 3-й этап реконструкции. Ключевыми индикаторами здесь являются устройство дорожного основания и полотна протяженностью почти 14 км, строительство автодорожного моста в с. Старогольское через реку Гоголь до границы с Тульской областью. Первые 7 км уже сделаны. Общая стоимость работ в этом году составит почти 670 млн рублей».