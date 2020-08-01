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С 1 августа орловцев ждут изменения

Среди них запрет на анонимное пополнение web-кошельков, новые тарифы ОСАГО, защита попавших под сокращение и другие.


Сегодня истекает срок представления сведений о доходах за 2019 год. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу президента он был продлен. 
 
С 1 августа повысят выплаты для работающих пенсионеров. С заявлением в ПФР обращаться не нужно. Перерасчет произойдет автоматически. 
 
С 3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. 
 
С 4 августа вступает в силу ГОСТ Р 50577-2018, который предусматривает новые типоразмеры государственных регистрационных знаков транспортных средств. На мотоциклах можно использовать номера, размер которых составляет 190х145 мм вместо нынешних 245х185 мм. Также номера уменьшенного размера разрешат на автомобилях с нестандартным местом крепления номера.
 
С 13 августа вводится норма, по которой уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата сотрудники, проработавшие в компании более месяца, получат от работодателя средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения. 
 
С 24 августа изменится порядок начисления стоимости договоров ОСАГО. Тарифный коридор будет расширен на 10% вверх и вниз. Изменения позволят назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тем, кто нарушает ПДД.



Орловское Информбюро
1 августа 2020 года
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