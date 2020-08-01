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В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Память о войне»

Чтобы увидеть экспозицию, нужно предварительно записаться на посещение.


На выставке «Память войне» представлено более 100 произведений из фонда музея. Авторы работ - это участники Великой Отечественной войны или художники, детство которых выпало на те страшные годы. Представлена графика, скульптура, живопись. Из редких экспонатов - фарфоровый медальон, зарисовки, сделанные с натуры сразу после освобождения Орла от фашистских захватчиков.
 
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует ограничение - в зал допускаются группы по пять человек. Посетить выставку можно по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 76-05-86, 76-27-41, а также в соцсетях в группе музея.
 
Выставка продлится до 13 сентября.



Орловское Информбюро
1 августа 2020 года
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