В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка «Память о войне» Чтобы увидеть экспозицию, нужно предварительно записаться на посещение.





На выставке «Память войне» представлено более 100 произведений из фонда музея. Авторы работ - это участники Великой Отечественной войны или художники, детство которых выпало на те страшные годы. Представлена графика, скульптура, живопись. Из редких экспонатов - фарфоровый медальон, зарисовки, сделанные с натуры сразу после освобождения Орла от фашистских захватчиков. На выставке «Память войне» представлено более 100 произведений из фонда музея. Авторы работ - это участники Великой Отечественной войны или художники, детство которых выпало на те страшные годы. Представлена графика, скульптура, живопись. Из редких экспонатов - фарфоровый медальон, зарисовки, сделанные с натуры сразу после освобождения Орла от фашистских захватчиков. 76-05-86, 76-27-41, а также в соцсетях в Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действует ограничение - в зал допускаются группы по пять человек. Посетить выставку можно по предварительной записи. Записаться можно по телефонам, а также в соцсетях в группе музея. Выставка продлится до 13 сентября.





Орловское Информбюро

1 августа 2020 года



