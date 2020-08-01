90 смертей от COVID-19 - в Орловской области На сегодня в регионе зарегистрировано 30 новых случаев коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 1 августа, в Орловской области зарегистрировано 5675 заболевших.



Новых случаев – 30. Активно болеют в данный момент 1202 человека. Выздоровело - 4383. Умерло - 90.











Орловское Информбюро

1 августа 2020 года



