В августе в Орловской области пройдут ярмарки вакансий

Всего запланировано пять мероприятий.

В Орле ярмарка пройдёт 4 августа. Ее организует центр занятости населения Северного района для Орловского сталепрокатного завода. Эту ярмарку решено провести в дистанционном формате, который, по мнению специалистов центра, успел зарекомендовать себя как достаточно эффективный.

19 августа ярмарку вакансий организует центр занятости населения Орловского района. 20 и 24 августа аналогичные мероприятия пройдут в Залегощенском и Свердловском районах Орловской области. С форматом этих трёх ярмарок их организаторы окончательно определятся ближе к запланированному времени проведения.

В Должанском районе ярмарка вакансий запланирована на 25 августа. Специалисты центра занятости намерены провести её очно, если не помешают обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой, сообщает управления труда и занятости Департамента социальной защиты,

опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.