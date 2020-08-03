Сегодня в Орловской области стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ К экзаменам в резервные сроки основного периода ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине.





Также в эти сроки выпускники, которые были не согласны с выставленными баллами, и апелляции которых удовлетворены, смогут улучшить свои результаты.





Надежда Невматулина

3 августа 2020 года



