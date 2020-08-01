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Из-за открытия моста Дружбы в Орле перекроют движение по прилегающим улицам

Движение будет запрещено в понедельник 3 августа с 14 до 16 часов.


Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением торжественного открытия моста Дружбы 3 августа с 00:00 до 16:00 будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме транспортных средств участников мероприятия):
 
  • на ул. 5 Августа (от ул. 3-й Курской до моста Дружбы);
  • на ул. Розы Люксембург (от моста Дружбы до ул. Гагарина).

С 14:00 до 16:00 — по этим участкам дорог запрещено движение транспортных средств.   
 
Ранее, об открытии моста Дружбы 3 августа сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Я думаю, что к третьему августа сделаем подарок ко Дню города, для того чтобы мы могли закончить эту стройку и перейти к другой».

Клычков уточнил, что реконструкция Красного моста начнётся только после сдачи моста Дружбы.



Орловское Информбюро
1 августа 2020 года
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