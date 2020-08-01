Из-за открытия моста Дружбы в Орле перекроют движение по прилегающим улицам

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Из-за открытия моста Дружбы в Орле перекроют движение по прилегающим улицамДвижение будет запрещено в понедельник 3 августа с 14 до 16 часов.
Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением торжественного открытия моста Дружбы 3 августа с 00:00 до 16:00 будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме транспортных средств участников мероприятия):
- на ул. 5 Августа (от ул. 3-й Курской до моста Дружбы);
- на ул. Розы Люксембург (от моста Дружбы до ул. Гагарина).
С 14:00 до 16:00 — по этим участкам дорог запрещено движение транспортных средств.
Ранее, об открытии моста Дружбы 3 августа
сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков
: «Я думаю, что к третьему августа сделаем подарок ко Дню города, для того чтобы мы могли закончить эту стройку и перейти к другой».
Орловское Информбюро
1 августа 2020 года