Из-за открытия моста Дружбы в Орле перекроют движение по прилегающим улицам Движение будет запрещено в понедельник 3 августа с 14 до 16 часов.





Как сообщили в городской администрации, в связи с проведением торжественного открытия моста Дружбы 3 августа с 00:00 до 16:00 будет запрещена стоянка транспортных средств (кроме транспортных средств участников мероприятия): на ул. 5 Августа (от ул. 3-й Курской до моста Дружбы);

на ул. Розы Люксембург (от моста Дружбы до ул. Гагарина).

С 14:00 до 16:00 — по этим участкам дорог запрещено движение транспортных средств. губернатор Орловской области Андрей Клычков: «Я думаю, что к третьему августа сделаем подарок ко Дню города, для того чтобы мы могли закончить эту стройку и перейти к другой». Ранее, об открытии моста Дружбы 3 августа сообщил: «Я думаю, что к третьему августа сделаем подарок ко Дню города, для того чтобы мы могли закончить эту стройку и перейти к другой».

Клычков уточнил, что Клычков уточнил, что реконструкция Красного моста начнётся только после сдачи моста Дружбы.





Орловское Информбюро

1 августа 2020 года



