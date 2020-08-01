В Орле полицейские выявили факт хранения наркотических средств в значительном размере

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В Орле полицейские выявили факт хранения наркотических средств в значительном размереИз незаконного оборота изъято свыше 20 граммов наркосодержащего растения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подтвердилась причастность ранее судимого жителя Железнодорожного района Орла к незаконному обороту наркотических средств.
В одной из хозяйственных построек, принадлежащих гражданину, полицейские обнаружили коробку с растительной массой. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД исследование показало, что это марихуана, массой 23,4 грамма, сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Гражданин пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного потребления.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в значительном размере».
Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Орловское Информбюро
1 августа 2020 года