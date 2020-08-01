В Орле полицейские выявили факт хранения наркотических средств в значительном размере

Из незаконного оборота изъято свыше 20 граммов наркосодержащего растения.

В одной из хозяйственных построек, принадлежащих гражданину, полицейские обнаружили коробку с растительной массой. Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД исследование показало, что это марихуана, массой 23,4 грамма, сообщили подробности в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Гражданин пояснил, что хранил наркосодержащее растение для личного потребления.



Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в значительном размере».

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области