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Орловца будут судить за совершение особо тяжкого преступления против личности

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Краснозоренского района Орловской области.


Житель Краснозоренского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
 
24 февраля 2019 года в населенном пункте Бегичево Краснозоренского района обвиняемый совместно с гражданином Украины в процессе распития спиртных напитков в квартире своего знакомого, на почве личных неприязненных отношений, подвергли хозяина жилища избиению, нанеся ему множественные телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. 
 
После совершения преступления гражданин Украины незамедлительно выехал за пределы Российской Федерации. До настоящего времени он находится в розыске. В отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.
 
Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело в отношении одного из фигурантов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в Следственном управлении по Орловской области.



Орловское Информбюро
1 августа 2020 года
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