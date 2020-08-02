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Мобильный технопарк «Кванториум Орел» будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Об этом в своих сетевых аккаунтах сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.


Сегодня состоялась презентация первого мобильного технопарка «Кванториум Орел». Детский технопарк создан ПАО «Орелтекмаш» на базе автомобиля «КАМАЗ» в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».
 
Технопарк предназначается для обучения детей по программам естественнонаучной и технической направленности (VR/IT, Гео/Аэро, ПромРобо/Промдизайн и Хайтек). Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, пока технопарк будет доступен учащимся шести районов области. Но в следующем году появятся ещё два подобных технопарка, которые охватят все муниципальные образования региона. Стоимость каждого передвижного комплекса составляет почти 17 млн рублей.

 
Андрей Клычков: «По сути, мы открываем современную инновационную площадку, которая обеспечит доступность качественного дополнительного образования детям, проживающим в сельской местности и малых городах. Даст возможность получать актуальные знания и навыки работы с высокотехнологичным оборудованием (VR-очки, видеокамеры, лазерный гравер, фрезерный станок, 3D-принтеры).
 
Особенно приятно отметить, что разработкой конструкторской документации, изготовлением самой машины занимается наше предприятие – «Орёлтекмаш».
 
Как сообщил глава региона в своих сетевых аккаунтах, проектом заинтересовался федеральный центр.
 
Андрей Клычков: «Наш мобильный технопарк будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Все современные государства уделяют огромное внимание развитию своего интеллектуального потенциала. Я убеждён, что орловские школьники, получив такую замечательную возможность освоить дополнительные программы технического образования, обязательно внесут достойную лепту в инновационное развитие родного региона и всей страны».





 



Орловское Информбюро
1 августа 2020 года
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