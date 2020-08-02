Орловская область. Еще одна смерть от COVID-19 Количество умерших от коронавирусной инфекции – 91.





5707 заболевших.



Новых случаев – 31. Активно болеют в данный момент 1228 человек. Выздоровело - 4388. Умерло - 91. По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 2 августа, в Орловской области зарегистрированозаболевших.Новых случаев –. Активно болеют в данный моментчеловек. Выздоровело -. Умерло - Режим повышенной готовности в Орловской области продлен до 31 августа . В регионе продолжает действовать масочный режим.





Орловское Информбюро

2 августа 2020 года



