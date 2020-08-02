Сегодня - День железнодорожника

В Российской Федерации праздник отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Поздравление Правительства Орловской области с Днём железнодорожника

Уважаемые железнодорожники!





Поздравляем вас с профессиональным праздником!

На протяжении многих лет железные дороги являются одним из важнейших звеньев общественной и социально-экономической сферы государства. Они помогают обеспечивать транспортную доступность для самых отдаленных уголков нашей страны, совершать комфортные пассажирские перевозки, путешествовать, оперативно доставлять и перевозить грузы.

Плодотворное сотрудничество ОАО «РЖД» и Правительства области позволяет реализовывать самые смелые планы в жизнь, тем самым качественно повышая уровень жизни граждан и экономики региона. Мы и впредь будем прилагать все усилия для того, чтобы компания смогла осуществлять свою деятельность также эффективно, повышать уровень оказываемых услуг, модернизировать имеющиеся мощности, внедрять новые технологии.

Непростой ежедневный труд железнодорожников важен для стабильного развития региона. Благодаря вам Орловщина становится все более интересной для туристов, транспортная доступность позволяет привлекать успешных предпринимателей и бизнесменов в регион, что помогает вывести экономику на новый высокий уровень.

Орловские железнодорожники – это смелые и работящие люди, настоящие профессионалы своего дела, непрестанно повышающие квалификацию и делающие все возможное для комфорта пассажиров.

Дорогие друзья! Примите нашу благодарность за ваш труд, преданность делу и активное участие в судьбе своей малой родины.





Крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!