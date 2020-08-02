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Воздушно-десантным войскам – 90 лет

2 августа отмечается день рождения ВДВ.


День ВДВ – профессиональный праздник служащих воздушно-десантных войск. К торжествам присоединяется вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Праздник традиционно отмечается в России, Белоруссии и других странах СНГ. 
 
История воздушного десанта берет начало в конце 1920-х годов прошлого века. В апреле 1929 года у осажденного поселка Гарм на нескольких самолётах была высажена группа красноармейцев. При поддержке местных жителей они разгромили отряд басмачей. Однако день ВДВ отмечается 2 августа. 
 
В 1930 году в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек. 
 
В России в День ВДВ обычно проходят торжественные встречи ветеранов и служащих, патриотические мероприятия.



Орловское Информбюро
2 августа 2020 года
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