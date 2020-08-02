Воздушно-десантным войскам – 90 лет

2 августа отмечается день рождения ВДВ.

День ВДВ – профессиональный праздник служащих воздушно-десантных войск. К торжествам присоединяется вспомогательный персонал, бывшие десантники, курсанты и преподаватели профильных высших учебных заведений. Праздник традиционно отмечается в России, Белоруссии и других странах СНГ.

История воздушного десанта берет начало в конце 1920-х годов прошлого века. В апреле 1929 года у осажденного поселка Гарм на нескольких самолётах была высажена группа красноармейцев. При поддержке местных жителей они разгромили отряд басмачей. Однако день ВДВ отмечается 2 августа.

В 1930 году в этот день на учениях под Воронежем впервые было десантировано на парашютах подразделение в количестве 12 человек.

В России в День ВДВ обычно проходят торжественные встречи ветеранов и служащих, патриотические мероприятия.