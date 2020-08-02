32 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Орловской области

|
|
32 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Орловской областиС начала наблюдений COVID-19 подтвержден у 2744 жителей Орла.
На 2 августа в Орловской области зарегистрированы 5707 случаев заболевания
- 668 – в Орловском районе,
- 584 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 181 – в Ливнах,
- 143 – в Болховском районе,
- по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах,
- 120 – в Урицком районе,
- 92 – в Хотынецком районе,
- 88 − в Ливенском районе,
- 80 – в Новосильском районе,
- 77 – в Свердловском районе,
- 76 – в Кромском районе,
- 72 – в Верховском районе,
- 64 − в Покровском районе,
- 61 – в Шаблыкинском районе,
- 60 – в Малоархангельском районе,
- 58 – в Знаменском районе,
- 55 – в Глазуновском районе,
- 49 − в Должанском районе,
- 46 – в Залегощенском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 37 – в Троснянском районе,
- 26 – в Сосковском районе,
- 21 – в Корсаковском районе,
- 18 – в Краснозоренском районе.
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
Орловское Информбюро
2 августа 2020 года