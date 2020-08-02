32 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Орловской области С начала наблюдений COVID-19 подтвержден у 2744 жителей Орла.





На 2 августа в Орловской области зарегистрированы 5707 случаев заболевания 668 – в Орловском районе,

584 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

181 – в Ливнах,

143 – в Болховском районе,

по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах,

120 – в Урицком районе,

92 – в Хотынецком районе,

88 − в Ливенском районе,

80 – в Новосильском районе,

77 – в Свердловском районе,

76 – в Кромском районе,

72 – в Верховском районе,

64 − в Покровском районе,

61 – в Шаблыкинском районе,

60 – в Малоархангельском районе,

58 – в Знаменском районе,

55 – в Глазуновском районе,

49 − в Должанском районе,

46 – в Залегощенском районе,

39 – в Колпнянском районе,

37 – в Троснянском районе,

26 – в Сосковском районе,

21 – в Корсаковском районе,

18 – в Краснозоренском районе. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.





Орловское Информбюро

2 августа 2020 года



