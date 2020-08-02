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32 новых случая заболевания коронавирусом подтверждены в Орловской области

С начала наблюдений COVID-19 подтвержден у 2744 жителей Орла.


На 2 августа в Орловской области зарегистрированы 5707 случаев заболевания
 
  • 668 – в Орловском районе, 
  • 584 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 
  • 181 – в Ливнах, 
  • 143 – в Болховском районе, 
  • по 124 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 
  • 120 – в Урицком районе, 
  • 92 – в Хотынецком районе, 
  • 88 − в  Ливенском районе, 
  • 80 – в Новосильском районе,  
  • 77 – в Свердловском районе, 
  • 76 – в Кромском районе, 
  • 72 – в Верховском районе, 
  • 64 − в Покровском районе, 
  • 61 – в Шаблыкинском районе, 
  • 60 – в Малоархангельском районе, 
  • 58 – в Знаменском районе, 
  • 55 – в Глазуновском районе, 
  • 49 − в  Должанском районе, 
  • 46 – в Залегощенском районе, 
  • 39 – в Колпнянском районе, 
  • 37 – в Троснянском районе, 
  • 26 – в Сосковском районе, 
  • 21 – в Корсаковском районе, 
  • 18 – в Краснозоренском районе.
 
Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.



Орловское Информбюро
2 августа 2020 года
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