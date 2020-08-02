Ремонт Красного моста в Орле. В понедельник станет известен подрядчик В Орле завершился прием заявок на участие в электронном аукционе по выбору исполнителя работ по объекту «Реконструкция «Красного моста» в городе Орле». Контракт заявлен по начальной цене 1 млрд 497 млн рублей.







МКУ «Управление капитального строительства города Орла» проводит уже третий аукцион. Дважды торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ограниченный рынок возможных участников конкурса обусловлен статусом «реконструкция».



Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков,

Определение подрядной организации для проведения работ по реконструкции Красного моста в Орле приостановлено в связи с жалобой, которая на данный момент находится на рассмотрении. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. В жалобе ООО «Галактика», поданной 29 июля 2020 года в ФАС России, оспаривается требование к участникам закупки о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора). Рассмотрение жалобы назначено на 3 августа, понедельник. О результатах рассмотрения и итогах аукциона будет объявлено в тот же день, сообщили в городской администрации.Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, реконструкция Красного моста начнётся только после сдачи моста Дружбы





Орловское Информбюро

2 августа 2020 года



