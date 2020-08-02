воскресенье 2.08.2020 17:56:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Ремонт Красного моста в Орле. В понедельник станет известен подрядчик

В Орле завершился прием заявок на участие в электронном аукционе по выбору исполнителя работ по объекту «Реконструкция «Красного моста» в городе Орле». Контракт заявлен по начальной цене 1 млрд 497 млн рублей.


МКУ «Управление капитального строительства города Орла» проводит уже третий аукцион. Дважды торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ограниченный рынок возможных участников конкурса обусловлен статусом «реконструкция».
 
Определение подрядной организации для проведения работ по реконструкции Красного моста в Орле приостановлено в связи с жалобой, которая на данный момент находится на рассмотрении. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. В жалобе ООО «Галактика», поданной 29 июля 2020 года в ФАС России, оспаривается требование к участникам закупки о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора). Рассмотрение жалобы назначено на 3 августа, понедельник. О результатах рассмотрения и итогах аукциона будет объявлено в тот же день, сообщили в городской администрации.

Как ранее сообщал губернатор Орловской области Андрей Клычков, реконструкция Красного моста начнётся только после сдачи моста Дружбы.
 



Орловское Информбюро
2 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.