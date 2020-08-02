Студенты на занятиях в вузах должны носить маску - Роспотребнадзор Студенты российских вузов смогут посещать пары только в масках, исключение же сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей. Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в вузах.





«Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже одного раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых). Допускается не использовать маски: при проведении учебных занятий творческой направленности, педагогам во время проведения лекций», - говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства.





Орловское Информбюро

2 августа 2020 года



