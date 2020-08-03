В Орле у Тургеневского моста ограничено движение Ограничение связано с работами на газопроводе.





Движение ограничено на 1-й Посадской в створе Тургеневского моста. Там идут работы по замене старых металлических труб на новые – полиэтиленовые.













Орловское Информбюро

2 августа 2020 года



