В Орловской области автомобиль слетел в реку

Водитель погиб.

ДТП произошло в селе Казарь Залегощенского района 1 августа в 14 часов. 64-летний водитель управлял автомобилем «Хендэ Гетц» и допустил опрокидывание автомобиля в реку Неруч. В результате ДТП водитель погиб на месте.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, 2 погибли.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

