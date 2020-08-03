В Орле юный велосипедист попал в больницу после столкновения с автомобилем

ДТП произошло 1 августа в 14:30.

Автомобиль ВАЗ-21093 двигался по ул. Калинина, и в районе д.39 по ул. Корчагина произошло столкновение с велосипедом «Стелс» под управлением 10-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, доставлен в Детскую областную больницу. После осмотра направлен на амбулаторное лечение.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, 2 погибли.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области