В Орловской области 34 случая заболевания COVID-19 Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 5741 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 3 августа выявлено 34 новых случая заражения COVID-19.



Число больных в настоящее время – 1262. Выздоровели – 4388. Умерло - 91.







Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



