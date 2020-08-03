Под Орлом на автодороге Калуга – Орел произошло смертельное ДТП

Авария произошла 1 августа в 15:40 в районе 179 км дороги.

27-летний водитель, управляя автомобилем Лада Калина не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля – 41-летняя женщина - скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Позже за медицинской помощью в Орловскую областную клиническую больницу обратился водитель автомобиля. Он был госпитализирован в отделение нейрохирургии.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, 2 человека погибли.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

