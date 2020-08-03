В Орле на Карачевском шоссе столкнулись четыре автомобиля

Авария произошла 1 августа в 21:10.

Водитель, управляя автомобилем «Ауди 80», двигался по Карачевскому шоссе, и в районе д.77 произошло столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», который двигался во встречном направлении, с последующим столкновением автомобиля «Лада Ларгус» с автомобилем «Тойота Королла». В свою очередь «Ауди 80» врезался в автомобиль «Сканиа», который двигался в попутном с «Ауди» направлении. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажир автомобиля Лада Ларгус и водитель автомобиля «Ауди».

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, 2 человека погибли.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области