Под Орлом водитель на ВАЗе слетел с дороги в кювет ДТП произошло 2 августа в 18:40.





Автомашиной ВАЗ-21074 управлял 36-летний водитель. Двигаясь по автодороге Малоархангельск – Архарово, в районе 6 км допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадал 63-летний пассажир автомобиля. Он получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался. За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, среди которых 8 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы, 2 человека погибли.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

3 августа 2020 года



