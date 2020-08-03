В Орле возложили цветы к памятнику Героям-комсомольцам

5 августа 1943 года советские войска освободили Орел. В результате боев были взорваны мосты, разрушены все предприятия, уничтожено 2200 жилых домов, вокзал, телефонная станция. Орел вошел в число 15-ти самых разрушенных городов страны.

Накануне 77-й годовщины освобождения в Орле проходят памятные мероприятия. Звучат слова благодарности защитникам города и тем, кто восстанавливал город после боев. За свободу Орловщины заплатили жизнями 100 тысяч солдат и офицеров. Минута молчания – в их честь.

А живущим сегодня ветеранам Великой Отечественной войны - низкий поклон. Они подарили нам сегодня возможность жить под мирным небом.

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения Орла, проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Все присутствующие находятся в масках и соблюдают социальную дистанцию.

Фото пресс-службы администрации г. Орла