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В Орле возложили цветы к памятнику Героям-комсомольцам


5 августа 1943 года советские войска освободили Орел. В результате боев были взорваны мосты, разрушены все предприятия, уничтожено 2200 жилых домов, вокзал, телефонная станция. Орел вошел в число 15-ти самых разрушенных городов страны. 
 
Накануне 77-й годовщины освобождения в Орле проходят памятные мероприятия. Звучат слова благодарности защитникам города и тем, кто восстанавливал город после боев. За свободу Орловщины заплатили жизнями 100 тысяч солдат и офицеров. Минута молчания – в их честь.
 
А живущим сегодня ветеранам Великой Отечественной войны - низкий поклон. Они подарили нам сегодня возможность жить под мирным небом. 
 
Мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения Орла, проходят с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Все присутствующие находятся в масках и соблюдают социальную дистанцию.
Фото пресс-службы администрации г. Орла



Орловское Информбюро
3 августа 2020 года
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