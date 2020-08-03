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Представители орловской молодежи посетили Кривцовские высоты

Кривцовский мемориал - самый большой военный некрополь центральной России. Там покоится больше 20 тысяч советских солдат и офицеров. И поисковики продолжают находить забытые захоронения. Те, кто постоянно прикасается к истории, выступили в роли экскурсоводов.


Место, где находится Кривцовский мемориал, называют долиной смерти - здесь с зимы 1941 по лето 1943 года шли ожесточенные бои. Организованную вермахтом оборону было практически не прорвать. И наши войска шли на верную смерть, отбивая у захватчиков каждую пядь родной земли.
 
В общей сложности здесь сложили головы более 35 тысяч наших бойцов. Но поисковики продолжают находить забытые захоронения. Благодаря ежегодной акции «Вахта Памяти» в этом районе уже поднято и перезахоронено более трех тысяч бойцов, установлено более 30 имен. Поэтому на каждом шагу здесь памятники, обелиски, гранитные плиты и братские захоронения. 
 
Накануне Кривцвский мемориал посетили «Волонтеры Победы» и молодогвардейцы «Единой России». Экскурсию для них провел руководитель межрегионального поискового объединения «Костер» Николай Красиков. Вместе с ребятами в экскурсии приняла участие депутат Госдума Ольга Пилипенко. В память о погибших к Вечному огню Кривцовского мемориала возложили цветы.
 
Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ: «Посетить места боевой славы это очень важно. Самому увидеть, ощутить этот дух и еще раз поклониться нашим героям - это не просто важное мероприятие, это дань памяти тем, кто освобождал Орловщину».
 
Для молодежи это была не просто экскурсия, а подготовка к диктанту Победы, который пройдет 3 сентября в 75-ти странах. Помимо 20 вопросов по общей истории войны, пять вопросов будут касаться региональных событий. Не исключено, что и Кривцовского мемориала также. А для руководителя объединения «Костер» это повод не только рассказать об этом удивительном месте и его военной истории, но и привлечь молодежь к поисковой работе.
 
Николай Красиков руководитель Межрегионального поискового объединения «Костёр»: «Каждая экскурсия дарит нам некоторое количество поисковиков. Надеюсь, что ребята, услышав о событиях, захотят окунуться в них глубоко, сделав поисковую работу частью жизни».
 
В сентябре этого года Кривцовскому мемориалу исполнится полвека. К юбилею поисковики планируют благоустроить братские могилы и установить на них памятные плиты с указанием безымянных бойцов и поименные - тем, чьи фамилии удалось определить. А еще в мечтах у поисковиков обрамить красным гранитом Вечный огонь и построить рядом с этим местом часовню, фундамент для нее уже есть.



Татьяна Тимохина
3 августа 2020 года
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